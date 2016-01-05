На турецькому узбережжі Егейського моря знайдено тіла 21 мігранта - ЗМІ

Як повідомляє Reuters, тіла мігрантів були винесені водою на узбережжя Егейського моря в Туреччині 4 січня. Вони були знайдені в двох різних місцях. Очевидно, човен з мігрантами перекинувся, коли вони намагалися дістатися до грецького острова Лесбос.

Турецька берегова охорона знайшла 11 тіл в районі Айвалик (провінція Баликесір), ще 10 - в районі Дікілі (провінція Ізмір).

Рятувальні служби продовжують вести пошуки на узбережжі і в морі. У пошуках задіяні три судна і вертоліт.

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У минулому році понад 500 тисяч біженців і мігрантів потрапили в Грецію через віддалені грецькі острови. Вони направляються в центральну і північну Європу у зв'язку з найбільшою гуманітарною кризою у своїх країнах протягом останніх двох десятиліть.

Острів Лесбос, розташований в 10 км від турецького узбережжя, є головними воротами для мігрантів, які перетинають зовнішні кордони Європейського союзу. Більшість їх них намагається втекти від війни в Сирії.

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