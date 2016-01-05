У США озброєний чоловік захопив у заручники жінку та 11 дітей
15:03, 05 січня 2016Світ
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Чоловік захопив жінку та 11 дітей в заручники всередині мотелю неподалік від Атланти (штат Джорджія, США).
REUTERS
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.
Зазначається, що чоловік може бути озброєний ножем. Крім того, зловмисник не йде на контакт з поліцією.
При цьому в місцевій поліції заявили, що серед заручників - 3-місячне немовля.
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Стало відомо, що чоловік захопив заручників після сварки з жінкою.
Нагадаємо, раніше в штаті Вісконсін (США) озброєний чоловік захопив заручників у магазині мотоциклів. За даними поліції, зловмисник зробив близько 30 пострілів, внаслідок чого постраждала одна людина.
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