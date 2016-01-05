У Бахрейні - масові акції протесту проти страти проповідника ан-Німра

За даними Associated Press, поліція застосовує проти протестувальників сльозогінний газ і дріб, багато людей отримали поранення. Відзначається, що демонстранти використовують пляшки з «коктейлем Молотова», передає Росбалт.

Читайте такожРадбез ООН засудив атаку на посольство Саудівської Аравії в Ірані та закликав країни до діалогу

Нагадаємо, в суботу МВС Саудівської Аравії оголосило про страту 47 осіб, в тому числі шиїтського проповідника Німра ан-Німра. Повідомлення про його страту викликало обурення шиїтських політичних і релігійних діячів і вилилося у масові протести, які призвели до розриву дипломатичних відносин між Ер-Ріяд і Тегераном.

Слідом за Саудівською Аравією з Іраном розірвали дипломатичні відносини Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн і Судан. Об'єднані Арабські Емірати знизили рівень дипломатичних відносин з ісламською республікою до рівня повірених у справах.

Рада Безпеки ООН засудила напади іранських демонстрантів на посольство Саудівської Аравії. Радбез також закликав владу Ірану захистити саудівських дипломатів і їх майно. У Білому домі заявили, що незадоволені стратами в Саудівській Аравії. Про це повідомив представник держдепартаменту Джон Кірбі. Він підкреслив, що американська влада продовжує закликати Саудівську Аравію здійснювати чесні вироки в судах.