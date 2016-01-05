Саудівська Аравія висунула умови для відновлення відносин з Іраном
Відносини з Іраном будуть відновлені лише в тому випадку, коли Тегеран припинить втручання у внутрішні справи інших країн, зокрема, Саудівської Аравії.
Про це заявив постійний представник Саудівської Аравії при ООН Абдалла Аль-Муаллімі, передає Reuters.
Це станеться, якщо Іран припинить "втручатися у внутрішні справи інших країн, у тому числі в наші власні", йдеться у його повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, Саудівська Аравія заявила про розрив дипломатичних відносин з Іраном на тлі конфлікту, який розгортається через страту шиїтського проповідника.
Вчора стало відомо, що Саудівська Аравія вирішила розірвати всі торговельні відносини з Іраном. Крім того, планується скасувати авіасполучення між країнами.
Нагадаємо, 2 січня влада Саудівської Аравії повідомила про страту 47 осіб, в тому числі шиїтського богослова Німра аль-Німра, одного з лідерів місцевої шиїтської громади.