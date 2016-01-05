Меркель засудила масові напади на жінок у Кельні
Канцлер Німеччини Ангела Меркель засудила масові напади на жінок у новорічну ніч в Кельні і зажадала притягнути винних до відповідальності.
Про це сказав сьогодні офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, повідомляє ТАСС.
Як раніше стало відомо, близько 90 жінок звернулися до правоохоронних органів із заявами про сексуальні домагання, які в новорічну ніч сталися на площі перед головним залізничним вокзалом Кельна та прилеглих вулицях. У місті скликано кризовий штаб щодо з'ясування всіх обставин події.
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Як раніше повідомляли в поліції, у нападах, які відбувалися в різний час і в різних місцях, брали участь близько 1 тис. осіб, переважно, люди "арабської або північноафриканської зовнішності". За словами Зайберта, Меркель провела телефонну розмову з градоначальником Кельна Генріеттою Рекер та обговорила з нею ситуацію, що складається. "Федеральний канцлер висловила обурення у зв'язку з нападами, що викликають огиду, та сексуальними домаганнями, які вимагають жорсткої відповіді правової держави", - заявив Зайберт.