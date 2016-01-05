Меркель засудила масові напади на жінок у Кельні

Про це сказав сьогодні офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, повідомляє ТАСС.

Як раніше стало відомо, близько 90 жінок звернулися до правоохоронних органів із заявами про сексуальні домагання, які в новорічну ніч сталися на площі перед головним залізничним вокзалом Кельна та прилеглих вулицях. У місті скликано кризовий штаб щодо з'ясування всіх обставин події.

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Як раніше повідомляли в поліції, у нападах, які відбувалися в різний час і в різних місцях, брали участь близько 1 тис. осіб, переважно, люди "арабської або північноафриканської зовнішності". За словами Зайберта, Меркель провела телефонну розмову з градоначальником Кельна Генріеттою Рекер та обговорила з нею ситуацію, що складається. "Федеральний канцлер висловила обурення у зв'язку з нападами, що викликають огиду, та сексуальними домаганнями, які вимагають жорсткої відповіді правової держави", - заявив Зайберт.