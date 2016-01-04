Данія ввела тимчасовий прикордонний контроль з Німеччиною

Як передає "Європейська правда" з посиланням на The Local, про це заявив прем'єр-міністр Данії Ларс Льокке Расмуссен.

За словами прем'єра, нові правила вступили в силу о 12:00 і будуть діяти протягом 10 днів. Після цього прикордонний контроль може бути продовжений на 20 днів, якщо цього вимагатиме ситуація.

Расмуссен зробив цю заяву лише через 12 годин після того, як Швеція почала перевірку документів усіх прибулих з Данії. За його словами, цей крок був "реакцією на рішення Швеції".

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"Це дуже серйозний крок, і він повинен розглядатися у світлі серйозної міграційної кризи, з якою зіткнулася Європа. Це, ймовірно, найбільша і найскладніша криза, яку ми бачили в цьому столітті", - зазначив Расмуссен.

Прикордонний контроль на німецькому кордоні не буде здійснюватись за шведською моделлю, в якій приватним транспортним компаніям поставлено завдання перевірки документів всіх пасажирів.

Замість цього данська поліція буде проводити вибіркові перевірки на поромах та у потягах, які прибувають з Німеччини.

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"Не всі пасажири з Німеччини будуть перевірятися. Поліція не буде просити всіх пред'явити паспорти", - сказав Расмуссен.

Данський прем'єр заявив, що поінформував канцлера Німеччини Ангелу Меркель про своє рішення.