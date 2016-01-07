У Німеччині пропонують спростити процедуру депортації мігрантів

З такою думкою виступив міністр у середу, 6 січня, коментуючи масові напади на жінок у Кельні напередодні Нового року, пише Європейська правда з посиланням на Sueddeutsche Zietung.

"Той, хто робить серйозні злочини, в якому статусі він би не знаходився, повинен бути депортований з Німеччини," – зазначив міністр.

На сьогоднішній день у Німеччині законодавство передбачає покарання у вигляді ув'язнення строком на три роки для тих, хто просить про притулок.

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"Ми будемо говорити про те, щоб змінити законодавство щодо мігрантів в частині перегляду підстав для депортації з країни", - підкреслив де Мезьєр.

Раніше УНІАН повідомляв, що уряд Норвегії запропонував пришвидшити депортацію, скоротити соціальні виплати для біженців, а також не приймати біженців, які прибувають із країн Шенгенської зони.