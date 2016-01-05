У Кельні напередодні Нового року було скоєно близько 80 нападів на жінок
Мер Кельна Генрієтта Рекер скликала екстрену нараду з поліцією після надходження повідомлень про те, що в переддень Нового року в місті було скоєно близько 80 нападів на жінок.
Більшість з них сталися поблизу центральної залізничної станції міста. За попередніми даними, у них брали участь близько тисячі агресивно налаштованих молодих чоловіків.
Глава поліції Кельна повідомив, що більшість нападників були вихідцями з арабських країн і з Північної Африки, передає Російська служба ВВС.
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Як мінімум одна жінка піддалася зґвалтуванню, багато були пограбовані. Серед постраждалих є і жінки-поліцейські.
Поліція намагається з'ясувати, чи була низка нападів організованим і заздалегідь спланованим актом. Також вивчаються записи з камер спостереження і мобільних телефонів.
Як повідомляє місцеве телебачення, кельнська поліція має намір запросити підкріплення з інших районів Німеччини та встановити додаткові камери спостереження у місті.
Також надходять повідомлення про напади на жінок в Гамбурзі та в Штутгарті.