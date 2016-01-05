У Кельні напередодні Нового року було скоєно близько 80 нападів на жінок

Більшість з них сталися поблизу центральної залізничної станції міста. За попередніми даними, у них брали участь близько тисячі агресивно налаштованих молодих чоловіків.

Глава поліції Кельна повідомив, що більшість нападників були вихідцями з арабських країн і з Північної Африки, передає Російська служба ВВС.

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Як мінімум одна жінка піддалася зґвалтуванню, багато були пограбовані. Серед постраждалих є і жінки-поліцейські.

Поліція намагається з'ясувати, чи була низка нападів організованим і заздалегідь спланованим актом. Також вивчаються записи з камер спостереження і мобільних телефонів.

Як повідомляє місцеве телебачення, кельнська поліція має намір запросити підкріплення з інших районів Німеччини та встановити додаткові камери спостереження у місті.

Також надходять повідомлення про напади на жінок в Гамбурзі та в Штутгарті.