США не визнають КНДР ядерною державою - Керрі

При цьому він зазначив, що Вашингтон не має наміру визнавати Північну Корею ядерною державою, передає Лента.ру з посиланням на Reuters.

Керрі зазначив, що провокаційні дії з боку Пхеньяну "являють собою серйозну загрозу для миру і міжнародної безпеки".

"США не визнають зараз і відмовляються визнати в майбутньому Північну Корею в якості ядерної держави. Дії, подібні випробуванню водневої бомби, лише підсилять нашу рішучість", — заявив держсекретар.

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Як повідомляв УНІАН, у КНДР вчора вранці було зафіксовано землетрус, магнітуда якого, за різними оцінками, становила від 4,2 до 5,1. За даними різних джерел, причина підземних поштовхів була "штучного характеру". Землетрус було зафіксовано в 09:30 (02:30 мск) в 49 км на північ від міста Кільчжу, де знаходиться ядерний полігон Точхан.

Незабаром КНДР офіційно підтвердила проведення ядерного випробування.