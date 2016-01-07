США не визнають КНДР ядерною державою - Керрі
США розцінили проведене КНДР випробування водневої бомби як «вкрай провокаційний акт», заявив держсекретар Джон Керрі.
При цьому він зазначив, що Вашингтон не має наміру визнавати Північну Корею ядерною державою, передає Лента.ру з посиланням на Reuters.
Керрі зазначив, що провокаційні дії з боку Пхеньяну "являють собою серйозну загрозу для миру і міжнародної безпеки".
"США не визнають зараз і відмовляються визнати в майбутньому Північну Корею в якості ядерної держави. Дії, подібні випробуванню водневої бомби, лише підсилять нашу рішучість", — заявив держсекретар.
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Як повідомляв УНІАН, у КНДР вчора вранці було зафіксовано землетрус, магнітуда якого, за різними оцінками, становила від 4,2 до 5,1. За даними різних джерел, причина підземних поштовхів була "штучного характеру". Землетрус було зафіксовано в 09:30 (02:30 мск) в 49 км на північ від міста Кільчжу, де знаходиться ядерний полігон Точхан.
Незабаром КНДР офіційно підтвердила проведення ядерного випробування.