Принц Джордж пішов до дитячого садочку

Про це пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Фотографії принца, зроблені його мамою, герцогинею Кембриджською, у його перший день у дитячому садку, опубліковані в офіційному "Твіттері" королівської сім'ї. На одному знімку Джордж, якому зараз два з половиною роки, дивиться в об'єктив, а на іншому відволікся на щось за кадром.

Раніше батьки Джорджа – принц Вільям і його дружина – повідомили, що вирішили віддати сина до дитячого садочка в Норфолку, що працює за педагогічною системою Монтессорі. Таким чином вирішено продовжити традицію: принц Вільям і його брат Гаррі також навчалися за цією системою.

Система Монтессорі передбачає самостійність дитини, надання їй свободи у встановлених межах і робить ставку на її природний психологічний, фізичний і соціальний розвиток.

Дитячий садок, обраний Вільямом і Кейт, вже опублікував офіційну заяву, в якій підкреслив, що до принца Джорджа будуть ставитися так само, як і до інших дітей.

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Коли герцог і герцогиня Кембриджські будуть проводити час у Кенсінгтонському палаці в Лондоні, маленький принц буде з ними, тобто в дитячий садок у Норфолку він у цей час ходити не буде.

Незалежне Управління за стандартами освіти Британії оцінило рівень викладання в цьому навчальному закладі як "хороший". Одна година навчання в ньому коштує 5,5 фунти, тобто за шестигодинний день потрібно платити 33 фунти, що становить приблизно 49 доларів.

Принц Джордж – старший син герцога Кембриджського Вільяма і герцогині Кейт. Він народився в 2013 році. У травні минулого року у подружжя з'явилася друга дитина – принцеса Шарлотта Єлизавета Діана.