Принц Гаррі виконав залякувальний танець новозеландських регбістів

Відеоролик опублікований на сторінці британського таблоїду The Telegraph в Facebook.

Спадкоємець британського престолу виконував танець з повагою до традицій Нової Зеландії, пише Лента.ру.

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Хака виконується групою і супроводжується ритмічним вигукуванням слів акомпанементу. За межами Нової Зеландії танець став відомий завдяки його виконанню регбістам національної збірної, яка вважається однією з найсильніших у світі. Спортсмени танцюють один з варіантів хаки — ка-мате — перед кожним матчем команди. Ка-мате супроводжується тупанням, войовничими жестами і суворою мімікою. Танець покликаний підняти бойовий дух регбістів, а також провести психічну атаку на гравців команди-суперника шляхом залякування.