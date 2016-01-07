Патріарх Кирило закликав російських військових у Сирії "запастися терпінням"

Як повідомляє ТАСС, напередодні Різдва на базі був розгорнутий польовий храм і він залишиться там на постійній основі, як і капелан Ілля, що прибув з Росії.

"Різдвяна служба завжди особлива. Це довгоочікувана для будь-якого військового священика служба. А тут доводиться піклуватися про тих, хто служить далеко від батьківщини", - розповів він.

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За його словами, "ця служба несе любов, мир, надію на те, що з приходом Христа Спасителя на сирійську землю прийде мир".

Після служби священнослужитель звернувся до військових з напутнім словом від патріарха Кирила, який закликав їх "запастися терпінням".

"Від імені патріарха я зачитав послання про те, що військові повинні запастися терпінням. Ми повинні один одного любити і поважати незалежно від своєї національності і віросповідання", - сказав він.

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