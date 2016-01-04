Після Луганська співачка Чичеріна виступила на російській авіабазі в Сирії

Вона зазначила, що приїхала "підтримати воїнів", передає РІА Новости.

"Я дуже хотіла сюди приїхати. Сирія - прекрасне місце, цікаве, практично колиска цивілізації", - сказала Чичеріна журналістам перед своїм виступом на базі "Хмеймім".

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До цього Чичеріна була в Луганську. "Я співаю всі свої прекрасні хіти і ще одну пісню про те, що на війні є місце для кохання. Співаю просто прикольні пісні, - сказала вона. - Я ще приїду", - пообіцяла співачка.

Нагадаємо, раніше народний артист СРСР і депутат Держдуми Йосип Кобзон, який не раз виступав перед бойовиками на Донбасі, заявив, що радий опинитися в списку санкцій Євросоюзу щодо України.