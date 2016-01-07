Напади на жінок у Кельні: поліція ідентифікувала 16 підозрюваних

Німецькі правоохоронці, які розслідують напади сексуального характеру і пограбування жінок у новорічну ніч в Кельні, ідентифікували 16 підозрюваних, але поки не здійснили жодного арешту. Про це з посиланням на місцеву владу повідомляє "ВВС Росія".

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Кількість поданих заяв про злочини, вчинені в ту ніч, зросла до 121, близько 3/4 з них - щодо нападів на сексуальному ґрунті.

Правоохоронці продовжують вивчати записи з камер зовнішнього спостереження і відео з мобільних телефонів. Потерпілі заявили, що на них нападали окремі групи приблизно з 30 осіб.

Міністр юстиції Німеччини заявив, що будь-якого прохача притулку, якого викриють у причетності до нападів, буде депортовано.

У середу міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр засудив дії поліції Кельна в розслідуванні сексуальних нападів на жінок у новорічну ніч.

Раніше стало відомо, що у новорічну ніч в Кельні, переважно біля центрального вокзалу, відбулося майже 100 нападів на жінок. За попередніми даними, у них брали участь тисячі агресивно налаштованих молодих чоловіків.

Глава поліції Кельна повідомив, що більшість нападників були вихідцями з арабських країн і Північної Африки. Поліція намагається з'ясувати, чи були напади організованим і заздалегідь спланованим актом.