У Сирії один з бойовиків ІД публічно стратив свою матір – CNN

Бойовик "Ісламської держави" публічно стратив свою матір. Про це з посиланням на Сирійську обсерваторію з прав людини повідомляє CNN.

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За інформацією правозахисників, інцидент стався в сирійській Рацці, яку терористи вважають своєю "столицею". 20-річний боєць ІД вбив свою матір на очах сотень людей неподалік від пошти, де вона працювала.

Джерела видання повідомляють, що ІД звинуватило жінку в єресі після того, як син доніс, що мати просила його разом втекти з "Ісламської держави". Вона говорила, що коаліція знищить всіх членів організації. За різними даними, жінці було від 35 до 40 років.

У той же час підкреслюється, що звіти сирійських правозахисників немає можливості підтвердити зі власних джерел CNN.

Відзначимо, в кінці грудня повідомлялося, що бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" вбили 30 підлітків, які відмовилися брати участь у бойових діях проти іракських урядових військ в місті Рамаді.