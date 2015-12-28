Бойовики ІДІЛ публічно стратили 30 підлітків за відмову воювати в іракському місті Рамаді
Бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" вбили 30 підлітків, які відмовилися брати участь у бойових діях проти іракських урядових військ у місті Рамаді.
Про це заявив представник Ради іракській провінції Найнава, передає ТАСС з посиланням на канал "Ас-Сумарія".
За його словами, прихильники ІД "розправилися з 30 юнаками, вік яких не перевищував 16 років". Їх звинуватили у дезертирстві з міста Рамаді під час наступу іракської армії.
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Групу підлітків, які відмовилися брати участь у боях в Рамаді і втекли з позицій ІД, доставили в місто Мосул, що перебуває під контролем терористів. Член Ради провінції додав, що "всі 30 юнаків були публічно вбиті на головній площі району Ель-Кіяра в південній частині Мосула".
Раніше УНІАН повідомляв, що іракська армія заявила про перемогу над бойовиками "Ісламської держави", захопивши комплекс урядових будівель у західному іракському місті Рамаді.