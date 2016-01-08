Поліція Австрії, Швейцарії та Фінляндії повідомляє про масові напади на жінок

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Як повідомило агентство dpa з посиланням на поліцію Цюриха, у цьому швейцарському місті близько 25 жінок, які відвідали вуличні новорічні святкування, стали жертвами пограбувань. Шестеро із них заявили також про сексуальні домагання з боку темношкірих чоловіків. Кілька схожих випадків розслідує також поліція австрійського Зальцбурга. Речниця місцевої поліції вважає, що заявити про ці злочини жінок підштовхнули новини про масові напади у німецьких містах, передусім, в Кельні.

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Відомо також, що схожі безчинства відбулися у низці інших німецьких міст - Гамбурзі, Штутгарті, Франкфурті-на-Майні. Обговорення новорічних подій залишається однією з центральних тем у німецьких медіа. Згідно з опитуванням телеканалу ARD, 30 відсотків респондентів заявили, що відтепер оминатимуть масові гуляння. Разом з тим, юристи вважають, що шанси притягнення до відповідальності винних є дуже низькими.

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Тим часом, кримінальних новин новорічної ночі більшає. У четвер, 7 січня, агентству dpa стало також відомо про групове зґвалтування тієї ночі двох дівчат-підлітків у місті Вайль-ам-Райн, що у землі Баден-Вюртемберг, у якому підозрюють групу молодих сирійців. Інформації про те, чи є вони шукачами притулку, агентство не має. У справі заарештовано четверо осіб.

Фінська поліція також заявила про незвичайно високий рівень сексуальних домагань в Гельсінкі у новорічну ніч, повідомляє агентство AFP. "Такого типу домагань не було під час попередніх новорічних святкувань або інших схожих заходів. Це абсолютно нове явище для Гельсінкі", - заявив заступник голови місцевої поліції Ілкка Коскімакі. Зокрема, на залізничному вокзалі фінської столиці, де у новорічну ніч зібралася тисяча шукачів притулку, переважно з Іраку, зареєстровано три випадки сексуальних нападів.

У кількох фінських містах, де були відкриті центри прийому біженців, уже з'явилися вуличні патрулі, які ставлять собі за мету захист місцевого населення від "ісламських інфільтрантів", проте уряд країни засуджує цю ініціативу. "Вуличні патрулі мають екстремістські риси. Це не збільшує рівень безпеки. Вони не мають права застосовувати силу", - заявив в інтерв’ю телеканалу YLE міністр закордонних справ Фінляндії Петтері Орпо, повідомляє AFP.

Як повідомляв УНІАН, поліція Кельна отримала 90 заяв від жінок, які, за їхніми словами, зазнали насилля у новорічну ніч. Більшості заявниць від 18 до 25 років, у третині випадків напади мали сексуальний підтекст.

Голова поліції Кельна повідомив, що більшість нападників були вихідцями із арабських країн і Північної Африки.