Євросоюз незадоволений діями Туреччини щодо стримування припливу мігрантів

У Євросоюзі вважають, що Туреччина не вживає достатніх заходів для стримування потоку мігрантів в Європу. Про це заявив віце-президент Європейської комісії Франц Тіммерманс, передає Associated Press.

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За його словами, "ЄС далекий від задоволення" діями Анкари.

"Тут все ще багато роботи. Ми продовжимо докладати зусилля для того, щоб досягти визначених спільно з Анкарою цілей щодо скорочення припливу мігрантів", - зазначив Тіммерманс, додавши, що має намір у понеділок обговорити з представниками Туреччини прогрес у виконанні домовленостей.

Зазначимо, в жовтні 2015 року Євросоюз пообіцяв Туреччині 3 мільярди євро і полегшення візового режиму в обмін на допомогу Анкари у вирішенні ситуації з біженцями, до того ж передбачалося реанімувати переговори про можливий вступ Туреччини до Євросоюзу.

За даними ООН, протягом минулого року в Європу по морю прибули близько мільйона мігрантів.