Греція звинуватила Туреччину в недостатніх зусиллях для зменшення потоку біженців

До Греції прибуває все більше біженців з Алжиру і Марокко.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ та адміністративної реформи Греції Іоанніс Музалас, відповідальний за питання міграції, в інтерв'ю газеті "Элефтерос типос", передає Deutsche Welle.

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"Ми є свідками нового явища. Марокканці й алжирці... прибувають до країни у величезних кількостях", - заявив Музалас.

За його словами, щодня в Грецію з території Туреччини потрапляють 4-4,5 тисячі біженців.

При цьому заступник міністра поспішив спростувати звинувачення в тому, що Афіни не можуть здійснювати прикордонний контроль на належному рівні.

"Ми можемо прекрасно контролювати сухопутні кордони країни. Але на морі, якщо тоне судно (з мігрантами), у нас немає іншого виходу, крім як врятувати людей", - зазначив він.

При цьому Музалас поклав відповідальність за події на Туреччину, заявивши, що Анкара вживає недостатньо заходів, щоб зменшити наплив біженців.

В ході екстреного саміту в Брюсселі наприкінці листопада 2015 року ЄС і Туреччина виробили спільний план, націлений на зниження кількості мігрантів, які прагнуть до Європи. В обмін на зусилля Євросоюз пообіцяв Анкарі фінансову допомогу в розмірі 3 млрд євро. В ході переговорів обговорювалася можливість скасування візового режиму між ЄС і Туреччиною. Також Брюссель пообіцяв прискорити процес прийняття Анкари до Євросоюзу.

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Як повідомляв УНІАН, за даними ООН, в 2015 році до Європи морем прибули більш як мільйон біженців.

21 грудня Міжнародна організація з міграції повідомила, що загальна кількість всіх мігрантів, які прибули до Європи морем і сушею становить 1,6 млн осіб.