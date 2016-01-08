Німецькі літаки Tornado здійснили перші вильоти до Іраку та Сирії

Сьогодні німецькі розвідувальні літаки Tornado вперше виконували завдання у рамках боротьби міжнародної коаліції з терористичним угрупованням "Ісламська держава" у Сирії та Іраку. Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на dpa.

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За словами представника командування Бундесверу, після виконання місії літаки повернулися на авіабазу НАТО Інджирлік. Цілі пілотів було надано з міжнародної штаб-квартири коаліції у Катарі.

Згідно з планами, щодня на завдання вилітатимуть по два розвідувальні літаки, пише Reuters. Політ триватиме близько трьох годин, повідомляють джерела у військових колах. В середині місяця в Інджирліку буде розміщено загалом шість Tornado. Таким чином частота розвідвильотів може збільшитися.

Підкреслюється, що літаки Бундесверу виконують виключно розвідувальні місії та не здійснюють бомбардувань.

Нагадаємо, всього з Німеччини передбачається відправка шести розвідувальних літаків "Торнадо" і заправної авіатехніки, фрегата Аугсбург для захисту французького авіаносця "Шарль де Голль" і до 1200 військовослужбовців.