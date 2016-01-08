Екс-президент Чехії: внесок мігрантів в європейську економіку дорівнюватиме нулю

На думку колишнього чеського президента, мігранти, яких так багато прибуває до Європи, не матимуть жодного позитивного впливу на економіку Євросоюзу, а лише збільшать витрати, повідомляє Радіо Прага.

Читайте такожЧехія готується до повернення контролю на кордонахПолітик вважає, що в Європі і так існує надлишок робочої сили, і не слід очікувати, що мігранти виконуватимуть роботу, в якій не зацікавлене місцеве населення. Клаус нагадав, що безробіття в Євросоюзі становить понад 10%. "32 млн людей в Європі не мають роботи, тому ідея, що у нас занадто мало робочих рук, не є слушною", – таку відповідь Вацлав Клаус дав на запитання Чеського інформаційного агентства ЧТК про те, чи зможе в майбутньому масова міграція, як це сказано в прогнозі Єврокомісії, мати позитивний вплив на економіку країн Євросоюзу.

Екс-президент упевнений, що мігранти не захочуть виконувати чорну роботу, непопулярну у європейців. "Люди, які, приїжджаючи сюди, відмовляються від пляшок з водою, тому що хочуть Кока-колу, навряд чи стануть тими, хто займуть вакансії, на яких не хочуть працювати європейці", – впевнений Вацлав Клаус. Він також наголосив, що масова міграція, насамперед, означатиме для країн Євросоюзу додаткові видатки. "Це очевидно, нехай навіть ми бачимо, що мігрують не найбідніші з цих країн, а навпаки. Однак власних коштів їм вистачить лише на нетривалий час. Потім турбота про цих людей, зрозуміло, ляже тягарем на бюджети різних європейських країн, які вже сьогодні відчувають дефіцит", – зазначив колишній президент.