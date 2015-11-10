Чехія і Словаччина в цьому році не зможуть прийняти біженців за квотами ЄС

Про це заявили міністри внутрішніх справ Чехії і Словаччини Мілан Хованєц і Роберт Калиняк, передає ТАСС.

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"Наші представники в Греції та Італії доповідають, що через непідготовленість в даний час ця система (розподілу біженців – ред.) не здатна функціонувати. Переміщення мігрантів (в інші країни – ред.) неможливе, оскільки вони не пройшли процес реєстрації", - заявив Мілан Хованєц.

За його словами, поки з сотень тисяч перебувають в Італії і Греції біженців в інші держави ЄС з системою квот були переміщені лише кілька десятків людей.

У свою чергу Роберт Калиняк висловив здивування підготовленим організаційним комітетом зустрічі (міністрів МВС Євросоюзу. - ред.) проектом її заключних документів, згідно з якими держави - члени ЄС до 16 листопада повинні звітувати про готовність прийняти біженців з Італії і Греції: "Ті, що підготували проект, відірвані від реальності".

Як повідомлялося, Єврокомісія планує за найближчі два роки з Італії та Греції інші країни ЄС повинні прийняти понад 100 тисяч біженців. Чехія і Словаччина виступили проти постійно діючих механізмів розподілу біженців.