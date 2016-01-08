Глава поліції Кельна пішов у відставку через нещодавні напади на жінок

Зокрема, громадяни висловили невдоволення тим, як ведеться розслідування серії нападів і зґвалтувань, що сталися в центрі міста у новорічну ніч, передає kommersant.ru з посиланням на Reuters.

Читайте такожУ Німеччині через атаки на жінок створюють загони самооборониЯк повідомляв УНІАН, німецька поліція встановила особи 31 нападника. У затриманих виявлені мобільні телефони з відео, які були зроблені безпосередньо під час подій в Кельні. Як заявили в поліції, в нападах брали участь 9 вихідців з Алжиру, 8 - з Марокко, 5 іранців, чотири сирійці, а також два громадянина Німеччини, один серб і один громадянин США. 18 підозрюваних є шукачами притулку в Німеччині.