У нападах на жінок у Кельні брали участь 18 шукачів статусу біженця

Про це заявило міністерство внутрішніх справ Німеччини, передає Бі-бі-сі. Всього поліція змогла ідентифікувати 31 особу, яка брала участь у нападах на жінок у новорічну ніч.

Читайте такожУ Німеччині через атаки на жінок створюють загони самооборониОфіційний представник міністерства внутрішніх справ Тобіас Плейт заявив, що більша частина з 32 злочинів, зафіксованих поліцією, пов'язана з крадіжками або нанесенням тілесних ушкоджень.

Поліція, за словами Тобіаса Плейта, зареєструвала 3 випадки нападів сексуального характеру. За ними підозрюваних поки не знайдено.

З 31 підозрюваного 9 виявилися вихідцями з Алжиру, 8 - з Марокко, 5 - з Ірану, ще четверо - з Сирії. Також серед підозрюваних опинилися двоє громадян Німеччини, один серб і один громадянин США.

Всього в поліцію було подано понад 100 заяв про скоєння злочинів в Кельні в новорічну ніч. Три чверті заяв надійшли від жінок, які скаржилися на напади сексуального характеру. Влада вивчає відео з камер зовнішнього спостереження, а також з мобільних телефонів.

У Кельні пройшли акції протесту, що закликають владу розібратися з сексуальними злочинами у місті.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що буде розглянуто питання про депортацію іноземців, обвинувачених у злочинах на території Німеччини. До цього представники правоохоронних органів заявляли, що якщо серед нападників будуть шукачі статусу біженця, вони будуть вислані з країни.

У новорічну ніч також були здійснені напади на жінок в інших містах Німеччини і в деяких містах Європи.