Туреччина заявляє про відбиття атаки ісламістів в Іраку - ЗМІ
01:01, 09 січня 2016Світ
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Туреччина заявляє про відбиття атаки бойовиків угруповання «Ісламська держава» на турецьких військових у місті Башіка, що на півночі Іраку.
Туреччина заявляє про відбиття атаки ісламістів в Іраку / twitter.com/metesohtaoglu
Про це повідомляє Радіо Свобода.
8 січня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив про загибель 18 ісламістів, тоді як, за його словами, жоден турецький військовий не загинув.
Ця сутичка відбулася побіля військової бази у Башіці, що неподалік міста Мосул, яке джигадисти контролюють з червня 2014 року.
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Як повідомляв УНІАН раніше, прем’єр-міністр Іраку Хайдар аль-Абаді заявив, що Туреччина не виконала обіцянки вивести свої війська з північної частини Іраку, де вони вчать місцевих ополченців воювати проти екстремістського угруповання «Ісламська держава».
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