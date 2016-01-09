Туреччина заявляє про відбиття атаки ісламістів в Іраку - ЗМІ

Про це повідомляє Радіо Свобода.

8 січня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив про загибель 18 ісламістів, тоді як, за його словами, жоден турецький військовий не загинув.

Ця сутичка відбулася побіля військової бази у Башіці, що неподалік міста Мосул, яке джигадисти контролюють з червня 2014 року.

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Як повідомляв УНІАН раніше, прем’єр-міністр Іраку Хайдар аль-Абаді заявив, що Туреччина не виконала обіцянки вивести свої війська з північної частини Іраку, де вони вчать місцевих ополченців воювати проти екстремістського угруповання «Ісламська держава».