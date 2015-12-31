Ірак нагадав Туреччині про обіцянку вивести війська з півночі країни

За його словами, для Туреччини немає ніяких підстав наражати своїх військових інструкторів на небезпеку, направляючи їх «глибоко всередину іракської території», передає Радіо Свобода.

Раніше в середу, 30 грудня, міністр закордонних справ Іраку Ібрагім аль-Джаафарі попередив, що Багдад може вдатися до воєнної сили, щоб захиститися, як він сказав, від «вторгнення турецьких військ».

Туреччина раніше цього місяця ввела близько 150 своїх військових на військову базу Башика на півночі Іраку, в місцевості, де місцеві курди й інші народи Іраку воюють проти бойовиків «Ісламської держави», позиції яких розташовані неподалік. За словами Анкари, йшлося лише про ротацію на цій базі турецького персоналу, який перебував там і раніше зі згоди Іракського Курдистану, автономного регіону на півночі Іраку, – хоча й, як видається, без згоди центральної влади Іраку. Дещо пізніше Туреччина вивела частину цих військових і заявила, що виведе ще частину, але от про повне виведення звідти не може бути й мови.

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Місто Башика й база біля нього, що неподалік окупованого ісламістами міста Мосула на півночі Іраку, лежить приблизно за 90 кілометрів від кордону з Туреччиною.

Як очікують, цей дипломатичний скандал стане темою обговорення в перебігу планованого на наступний місяць візиту до Туреччини віце-президента США Джозефа Байдена.