Північна Корея показала нове відео випробування балістичної ракети

КНДР опублікувала нове відео запуску балістичної ракети морського базування, який імовірно був проведений 21 грудня минулого року.

Кадри випробування були показані по Центральному телебаченню КНДР ввечері в п'ятницю, пише ТАСС.

У новому ролику видно практично вертикальний старт ракети. За пуском ракети спостерігав лідер країни Кім Чен Ин.

Раніше КНДР вже публікувала кадри випробування балістичної ракети для субмарин, яке, як вважають, пройшло в травні. Тоді кут зльоту ракети становив приблизно 45 градусів.

Про те, що КНДР продовжує робити активні зусилля, спрямовані на створення балістичної ракети морського базування, повідомив в кінці грудня неурядовий Американо-корейський інститут Школи перспективних міжнародних досліджень при Університеті Джонса Гопкіна у Вашингтоні.

Висновки даного науково-дослідного закладу засновані на результатах проведеного ним аналізу свіжих фотографій судноверфі на східному узбережжі КНДР, зроблених із супутників.

За свідченням американських експертів, ці фотографії, придбані в компанії DigitalGlobe в США, "здається", підтверджують дані про те, що 21 грудня КНДР зробила спробу випробувального запуску балістичної ракети KN-11 з підводного човна Sinpo (за західною класифікацією). Військове командування Південної Кореї також підтверджувало факт тестового запуску КНДР балістичної ракети підводного пуску в грудні.

Нагадаємо, вранці 6 січня влада КНДР заявила про успішне випробування водневої бомби.

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Довідка. КНДР, вступивши в 1974 році в МАГАТЕ і підписавши в 1985 р. Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), відмовилася від її виробництва і погодилася на інспекції МАГАТЕ.

У 1992 р. КНДР і МАГАТЕ уклали угоду про заходи з контролю над ядерними об'єктами (угода про гарантії).

У 1993-1994 та 2002-2003 рр. виникли кризи, пов'язані з виконанням зобов'язань КНДР щодо ДНЯЗ та угоди про гарантії МАГАТЕ - КНДР не допустила інспекції МАГАТЕ, а західні країни звинуватили Пхеньян у розробці ядерних програм. В результаті КНДР вийшла з МАГАТЕ (1994) і ДНЯЗ (2003) і відновила ядерну програму.

У зв'язку з ядерними випробуваннями, які КНДР провела в 2006, 2009 і 2013 рр., і запуском в 2012 р. ракети-носія, який багато країн розцінили як випробування балістичної ракети, РБ ООН ввів ряд санкцій (резолюції 1718, 1874, 2087, 2094).

Вони передбачають ембарго на постачання в КНДР озброєнь, матеріалів і обладнання, які можуть використовуватися для здійснення програм, пов'язаних із ядерною зброєю і балістичними ракетами, передбачають контроль за дипломатичним персоналом КНДР за кордоном, а також за вантажами, що мають відношення до цієї країні, вводять заборону на банківські транзакції та ін. обмежувальні заходи.