Напади на жінок у Кельні: Меркель хоче спростити правила депортації мігрантів

Німеччина може переглянути діючі правила депортації мігрантів, заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель після серії нападів на жінок у новорічну ніч в Кельні.

Про це повідомляє Мeduza з посиланням на ВВС.

За чинним законодавством, з Німеччини можуть вислати тільки мігрантів, засуджених судом до терміну ув'язнення більше, ніж на три роки. При цьому депортацію не можна застосовувати до людей, яким загрожує небезпека на батьківщині.

У Християнсько-демократичному союзі пропонують депортувати мігрантів, засуджених до будь-яких термінів ув'язнення.

«Я думаю, є свідчення необхідності змін. Міністр внутрішніх справ і міністр юстиції обговорюють можливі варіанти», — сказала канцлер Німеччини Ангела Меркель.

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Нагадаємо, у новорічну ніч в Кельні на привокзальній площі сталися напади на жінок. Близько ста мешканок міста і туристів повідомили про домагання і пограбування, які здійснювали чоловіки «арабської і північноафриканської» зовнішності.

У зв'язку з нападами поліція допитала 31 людину, 18 з них виявилися мігрантами, які очікують рішення про статус біженців у Німеччині.

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Голова поліції Кельна був відсторонений від посади через неадекватну реакцію відомства на напади. У ЗМІ повідомлялося, що поліцейські були бездіяльні.

Схожі напади також відбулися в Гамбурзі та Штутгарті.