Напади на жінок у Кельні: Меркель хоче спростити правила депортації мігрантів
За чинним законодавством, з Німеччини можуть вислати тільки мігрантів, засуджених судом до терміну ув'язнення більше, ніж на три роки.
Німеччина може переглянути діючі правила депортації мігрантів, заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель після серії нападів на жінок у новорічну ніч в Кельні.
Про це повідомляє Мeduza з посиланням на ВВС.
За чинним законодавством, з Німеччини можуть вислати тільки мігрантів, засуджених судом до терміну ув'язнення більше, ніж на три роки. При цьому депортацію не можна застосовувати до людей, яким загрожує небезпека на батьківщині.
У Християнсько-демократичному союзі пропонують депортувати мігрантів, засуджених до будь-яких термінів ув'язнення.
«Я думаю, є свідчення необхідності змін. Міністр внутрішніх справ і міністр юстиції обговорюють можливі варіанти», — сказала канцлер Німеччини Ангела Меркель.
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Нагадаємо, у новорічну ніч в Кельні на привокзальній площі сталися напади на жінок. Близько ста мешканок міста і туристів повідомили про домагання і пограбування, які здійснювали чоловіки «арабської і північноафриканської» зовнішності.
У зв'язку з нападами поліція допитала 31 людину, 18 з них виявилися мігрантами, які очікують рішення про статус біженців у Німеччині.
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Голова поліції Кельна був відсторонений від посади через неадекватну реакцію відомства на напади. У ЗМІ повідомлялося, що поліцейські були бездіяльні.
Схожі напади також відбулися в Гамбурзі та Штутгарті.