Уряд Сирії заявив про готовність до переговорів у Женеві

Про це сказав міністр закордонних справ країни Валід аль-Муалем після зустрічі зі спецпредставником ООН по Сирії Стаффаном де Містурою, повідомляє Громадське за інформацією Reuters.

Відзначається, що уряд також закликав надати список організацій та імен осіб, які прибудуть на переговори з боку опозиції.

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Нагадаємо, 18 грудня п'ять постійних членів Ради Безпеки ООН ухвалили текст проекту резолюції з врегулювання конфлікту в Сирії.