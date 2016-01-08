В ООН засудили рішення Ємену про висилку свого представника

Зейд Раад аль-Хусейн назвав це рішення незаконним, контрпродуктивним і шкідливим кроком з боку єменської влади, передає Бі-бі-сі. "Наша робота полягає не в тому, щоб підкреслювати порушення, вчинені однією стороною, і ігнорувати ті, що здійснює інша", - заявив комісар.

Читайте такожСаудівська Аравія оголосила про припинення перемир'я в Ємені - ReutersРаніше генсек ООН Пан Гі Мун також засудив рішення єменського МЗС і заявив, що стурбований безпекою співробітників міжнародних організацій, які залишаються в країні .

У четвер єменський уряд розповсюдив прес-реліз, в якому оголосив співробітника ООН Джорджа Абу аль-Зулофа персоною нон грата.

Влада країни пояснила цей крок тим, що ООН публікує "некомпетентні прес-релізи й доповіді, присвячені ситуації в сфері прав людини в Ємені".