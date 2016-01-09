У 2016 році до Європи через Туреччину спробують в'їхати близько мільйона біженців – МЗС ФРН

Як повідомляє Deutsche Welle із посиланням на Spiegel Online, такі цифри були представлені парламентським статс-секретарем при міністрі внутрішніх справ ФРН Оле Шредером у ході бесіди зі шведськими та датськими колегами, на якій також був присутній єврокомісар із внутрішніх справ та питань міграції Дімітріс Аврамопулос.

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При цьому сама Туреччина зможе прийняти на своїй території в кращому разі близько 200 тис. мігрантів.

Видання також зазначає, що Шредер розкритикував Єврокомісію, заявивши зокрема, що вжиті заходи поки «не приносять ефекту», а кількість біженців не знижується.

«Зараз й досі щодня прибувають у середньому по 4000 біженців через Туреччину до Греції», - цитує слова політика видання.

Як повідомляв УНІАН, за даними ООН, у 2015 році до Європи морем прибули понад мільйон біженців.

21 грудня Міжнародна організація з міграції повідомила, що загальна кількість усіх мігрантів, які прибули до Європи морем і сушею становить 1,6 млн осіб.