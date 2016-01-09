У Польщі пройшли протести проти закону про ЗМІ

Маніфестанти, яких вивів на вулиці створений днями "Комітет захисту демократії", висловили стурбованість можливим обмеженням свободи самовираження і незалежності медіаресурсів, повідомляє Російська служба ВВС.

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Раніше стурбованість цим закономвисловив Євросоюз: у Брюсселі виявили бажання оскаржити подібний механізм взаємодії влади та ЗМІ.Згідно з підписаним документом, закон дає уряду право безпосередньо призначати керівників громадських телерадіокомпаній.

Єврокомісія проведе нараду з цього питання наступного тижня.

Правляча у Польщі консервативна партія "Право і справедливість" поспішає провести великі державні та соціальні реформи, обіцяні в минулому році в ході передвиборної кампанії.

Ця поспішність вже призвела до масових демонстрацій прихильників і противників реформ у різних містах Польщі, що, в свою чергу, привернуло увагу керівництва ЄС.