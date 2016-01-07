Президент Польщі підписав закон про ЗМІ, який критикували Єврокомісія та ОБСЄ

Президент Польщі Анджей Дуда 7 січня підписав зміни до закону про теле- і радіомовлення авторства правлячої партії "Право і справедливість". Про це розповіла глава Канцелярії Президента Малґожата Садурська, повідомляє Польське Радіо. За її словами, Дуда зацікавлений в тому, аби громадські медіа були об'єктивні і безсторонні.

Читайте такожПольща відреагувала на критику Брюсселя через новий закон про ЗМІ

Зміни до закону передбачають, зокрема, дострокове завершення терміну повноважень членів правління та наглядових рад Польського громадського телебачення (TVP) та Польського радіо (Polskie Radio).

Також, згідно з новими змінами до закону, членів правління та наглядових рад буде затверджувати міністр держскарбниці Польщі. Закон скасовує можливість проведення конкурсів на ці посади, а також термін повноважень членів правління та наглядових рад.

З критикою нового закону виступили, зокрема, ОБСЄ, Європейська мовна спілка, Асоціація європейських журналістів та деякі європейські політики, зокрема комісар у справах цифрової економіки і суспільства Ґюнтер Еттінґер та віце-голова Європейської комісії Франс Тіммерманс.

У відповідь, глава прес-служби Канцелярії президента Марек Маґєровський наголосив, що протягом останніх 8 років у польських ЗМІ не було плюралізму, але жоден з єврокомісарів не висловлював стурбованості з цього приводу.

Нагадаємо, що так званий "малий закон про ЗМІ" був прийнятий Сеймом та Сенатом Польщі відповідно 30 та 31 грудня минулого року.