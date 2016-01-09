В ході безладів в Кельні поранені троє поліцейських

21:39, 09 січня 2016
Світ
1880 0

Троє поліцейських і журналіст отримали поранення в ході безладів в Кельні, які відбулися під час і після розгону демонстрацій рухів PEGIDA і "Кельн проти правих", повідомила місцева газета Kölner Stadt-Anzeiger.

REUTERS

За даними газети, місцева поліція опублікувала дані про підсумки зіткнень, в ході яких був поранений журналіст, його доставили в лікарню, а також поліцейський, який зміг продовжувати чергування, передає РИА Новости.

Читайте такожАкції протесту в Кельні (фотогалерея)

Раніше газета також повідомила про двох постраждалих поліцейських, які отримали акустичні травми в ході заворушень.

У суботу в Кельні пройшли демонстраціі рухів PEGIDA і "Кельн проти правих". Демонстрації були припинені поліцією після того, як учасники обох акцій почали кидатися один в одного камінням, пляшками і петардами. Поліції довелося застосувати водомети, а також службових собак, після чого нападники атакували і правоохоронців.

За даними газети, серед нападників було близько 600 правих екстремістів, які прибули в суботу в Кельн на поїзді. В даний час близько 450 з них у супроводі поліції спрямовані поїздом в бік Дортмунда. Ситуація на вокзалі Кельна взята під контроль, його патрулюють близько 300 поліцейських. За інформацією видання, почали роботу магазини біля вокзалу, які були закриті під час акцій протесту.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter