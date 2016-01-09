В ході безладів в Кельні поранені троє поліцейських

За даними газети, місцева поліція опублікувала дані про підсумки зіткнень, в ході яких був поранений журналіст, його доставили в лікарню, а також поліцейський, який зміг продовжувати чергування, передає РИА Новости.

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Раніше газета також повідомила про двох постраждалих поліцейських, які отримали акустичні травми в ході заворушень.

У суботу в Кельні пройшли демонстраціі рухів PEGIDA і "Кельн проти правих". Демонстрації були припинені поліцією після того, як учасники обох акцій почали кидатися один в одного камінням, пляшками і петардами. Поліції довелося застосувати водомети, а також службових собак, після чого нападники атакували і правоохоронців.

За даними газети, серед нападників було близько 600 правих екстремістів, які прибули в суботу в Кельн на поїзді. В даний час близько 450 з них у супроводі поліції спрямовані поїздом в бік Дортмунда. Ситуація на вокзалі Кельна взята під контроль, його патрулюють близько 300 поліцейських. За інформацією видання, почали роботу магазини біля вокзалу, які були закриті під час акцій протесту.