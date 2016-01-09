У Кельні проходять дві демонстрації у зв'язку з нападами на жінок у новорічну ніч

Як передає ТАСС, кілька сотень людей зібрала акція прихильників антиісламського руху ПЕГІДА, до якої примкнули праві екстремісти та футбольні фанати.

Приблизно 1,3 тис. осіб зібрала демонстрація-відповідь, спрямована проти расизму, сексизму та на захист біженців.

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Правопорядок на акціях забезпечують близько 1,7 тис. співробітників поліції.

У ніч на 1 січня в Кельні близько тисячі молодих людей, в основному "арабської та північноафриканській зовнішності", за кілька годин до Нового року зібралися на площі біля Кельнського собору та центрального вокзалу. Потім вони розділилися на менші групи й здійснювали напади на жінок. На цей момент до поліції міста надійшло близько 200 заяв від постраждалих, вони повідомляють про домагання, зґвалтування, образи та грабежі. Крім того, понад 100 подібних заяв опрацьовує поліція Гамбурга.

Як повідомляв УНІАН, станом на 8 січня німецька поліція ідентифікувала 31 підозрюваного в скоєнні 32 зареєстрованих злочинів у новорічну ніч.