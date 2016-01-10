У Китаї на хімзаводі стався потужний вибух (відео)

На приватному хімічному заводі в китайському місті Леншуйцзян (провінція Хунань) ввечері в суботу прогримів потужний вибух, повідомляє РБК-Украина з посиланням на агентство "Сіньхуа".

Інформація про причини вибуху та постраждалих уточнюється.

Читайте такожЖертвами вибухів у китайському Тяньцзіні стали 123 людини – ЗМІ

Газета "Женьмінь жибао" опублікувала в Twitter відео пожежі. Видання також повідомило про проведення рятувальної операції.

Раніше, в серпні 2015 року відбулося велике НП на складі з небезпечними речовинами в китайському Тяньцзіні. Після першого вибуху, потужність якого оцінюється в 3 тонни в тротиловому еквіваленті, було кілька нових, потужність найбільшого з яких становила 21 тонну в тротиловому еквіваленті.