У Китаї на хімзаводі стався потужний вибух (відео)
Вибух стався близько восьмої вечора за місцевим часом.
На приватному хімічному заводі в китайському місті Леншуйцзян (провінція Хунань) ввечері в суботу прогримів потужний вибух, повідомляє РБК-Украина з посиланням на агентство "Сіньхуа".
Інформація про причини вибуху та постраждалих уточнюється.
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Газета "Женьмінь жибао" опублікувала в Twitter відео пожежі. Видання також повідомило про проведення рятувальної операції.
Раніше, в серпні 2015 року відбулося велике НП на складі з небезпечними речовинами в китайському Тяньцзіні. Після першого вибуху, потужність якого оцінюється в 3 тонни в тротиловому еквіваленті, було кілька нових, потужність найбільшого з яких становила 21 тонну в тротиловому еквіваленті.
Chemical plant exploded and was on fire in #Lengshuijiang city, S #China's #Hunan on Jan. 9. Rescue ongoing. pic.twitter.com/VtdGj0G89G
— People's Daily,China (@PDChina) January 9, 2016