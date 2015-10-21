У Китаї знову вибухнув хімзавод, є постраждалі - ЗМІ

08:51, 21 жовтня 2015
Світ
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У провінції Шаньдун на сході Китаю в середу, 21 жовтня, пролунав вибух на хімічному заводі.

REUTERS

Про це повідомив телеканал CCTVNEWS на своїй сторінці в Twitter.

Зазначається, що унаслідок вибуху постраждали дві людини, ще дев'ятеро вважаються зниклими безвісти.

Це вже не перший подібний інцидент у Китаї за останній час. У повіті Хуаньтай (провінція Шаньдун) 22 серпня внаслідок вибуху на хімічному заводі загинула одна людина, ще дев'ятеро постраждали. У ніч на 1 вересня в тій же провінції в повіті Ліцзінь стався вибух на іншому хімічному підприємстві, там загинули ще п'ять осіб.

Наймасштабнішою трагедією став вибух на портовому складі в місті Тяньцзінь, що стався 12 серпня. Унаслідок НП загинули понад 160 осіб і близько 800 постраждали.

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