Опубліковано відео запуску іранських ракет поруч з американським авіаносцем

Відео, зняте з борту американського вертольота, було опубліковано на сайті видання Military Times, що отримало його від військових у відповідь на свій запит.

На короткому чорно-білому відеозаписі видно групу з п'яти невеликих кораблів, ймовірно, ракетних катерів Іранської революційної гвардії (Корпусу вартових Ісламської революції). При цьому з одного з катерів було запущено щонайменше три ракети. Поряд з катерами видно велике торгове судно.

Читайте такожІран розширить ракетну програму через можливі нові санкції США

Нагадаємо, в кінці грудня влада США звинуватила Іран у проведенні в міжнародних водах навчальних стрільб некерованими ракетами на відстані 1,37 кілометра від авіаносця Harry S. Truman, якого супроводжували есмінець Bulkeley і французький фрегат. США назвали дії Ірану «безпідставною провокацією», Тегеран ці звинувачення відкинув, заявивши, що ніяких навчань в Ормузькій протоці в зазначений час не було.