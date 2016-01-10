Ватикан оприлюднив деталі нової книги Папи римського Франциска

100-сторінкова книга заснована на діалогах Папи з італійським журналістом Андреа Торніеллі, передає Бі-бі-сі. Вона присвячена роздумам Франциска про суть милосердя Божого, зокрема, про важливість милосердного ставлення до вигнанців суспільства, таких як в'язні.

Читайте такожПапа Франциск закликав країни Центральної Америки допомогти біженцям з Куби Книга виходить у світ всього через кілька місяців після того, як Папа вперше спробував свої сили в сучасній музиці.

У листопаді 2015 року Ватикан схвалив вихід у світ альбому з композиціями, які являють собою покладені на музику вибрані промови понтифіка.