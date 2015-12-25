Папа Римський у різдвяному посланні просив миру для Сирії та України

Про це повідомляється на сайті National Catholic Register.

"Ми молимося Господу, щоб досягнута в ООН домовленість допомогла досягти успіху у припиненні конфлікту в Сирії і усуненні вкрай серйозної гуманітарної ситуації для його багатостраждального народу" - сказав він.

Крім того, Папа Франциск згадав недавні теракти, які сталися в різних країнах.

"Мої думки також з тими, хто постраждав від жорстоких терористичних актів, зокрема, недавніх масових вбивств, які сталися в єгипетському повітряному просторі, в Бейруті, Парижі, Бамако та Тунісі", - наголосив Папа.

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"Може, Різдво також принесе справжній мир в Україну, а також комфорт для тих, хто страждає від наслідків конфлікту, і надихне на виконання домовленостей, спрямованих на відновлення згоди у всій країні", - зазначив Папа Франциск.

Нагадаємо, раніше сьогодні Папа Римський Франциск звернувся до суспільства із закликом "позбавитися від наркотичного спʼяніння сучасного світу".