РФ запланувала на цей рік 16 пусків міжконтинентальних балістичних ракет
16:51, 10 січня 2016Світ
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Ракетні війська стратегічного призначення (РВСП) Росії запланували провести в 2016 році 16 пусків міжконтинентальних балістичних ракет.
REUTERS
Як повідомляє сайт Міністерства оборони Росії, метою таких запусків є відпрацювання нових зразків озброєння і контроль технічної готовності ракетних комплексів, прийнятих на озброєння.
Читайте такожРосія привела у бойову готовність 95% пускових ядерних установокТакож наголошується, що в 2016 році в РВСН відбудуться понад 100 командно-штабних тактичних і спеціальних навчань.
Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін під час щорічної розширеній колегії Міністерства оборони країни в грудні 2015 року серед пріоритетних завдань Збройних сил виокремив «зміцнення бойового потенціалу» стратегічних ядерних сил.
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