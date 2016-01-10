РФ запланувала на цей рік 16 пусків міжконтинентальних балістичних ракет

Як повідомляє сайт Міністерства оборони Росії, метою таких запусків є відпрацювання нових зразків озброєння і контроль технічної готовності ракетних комплексів, прийнятих на озброєння.

Читайте такожРосія привела у бойову готовність 95% пускових ядерних установокТакож наголошується, що в 2016 році в РВСН відбудуться понад 100 командно-штабних тактичних і спеціальних навчань.

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін під час щорічної розширеній колегії Міністерства оборони країни в грудні 2015 року серед пріоритетних завдань Збройних сил виокремив «зміцнення бойового потенціалу» стратегічних ядерних сил.