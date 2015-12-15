Російські військові влучили крилатою ракетою в житловий будинок (фото)

В ході випробувального пуску на полігоні Ненокса під Северодвінську "частина крилатої ракети, яка позаштатно відокремилася", влучила в житловий будинок. Про це «Лента.ру» повідомило джерело, близьке до Міноборони.

Як пояснило джерело, пуск проводився випробувачами оборонної промисловості. Одна з частин крилатої ракети позаштатно відокремилася і потрапила в житловий будинок. Серйозних руйнувань, пожежі і постраждалих нібито немає.

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У той же час, за даними сайту news29.ru, фрагмент ракети позапланово відокремився і впав на триповерховий житловий будинок №9, розташований по вул. Борова, у військовому містечку.

Повідомляється, що в будівлі сталася пожежа, проведена екстрена евакуація жителів. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Інформація ґрунтується на свідченнях очевидців події.

"Достеменно відомо, що пожежа на території об'єкта, що належить Міністерству оборони Росії, справді була. Сили і засоби МНС в її ліквідації участі не брали", - йдеться в повідомленні.

При цьому сайт виклав дві фотографії, на яких нібито видно наслідки пожежі.

Інформагентство «Біломорканал» повідомило, що близько 11:00 мск в триповерховий цегляний житловий будинок, розташований в колишньому селищі Сопка (нині входить до складу села Ненокса), потрапила частина ракети, запущеної з полігону. Як передало агентство, було пошкоджено дах і чотири квартири, загоряння було оперативно погашено, мешканці будинку евакуйовані.

У Неноксі, розташованої на березі Білого моря в 40 кілометрах на захід від Северодвинська, знаходиться Центральний ракетний полігон ВМФ («Дев'ятка» або «Сопка» на військовому жаргоні), створений в 1954 році. На цьому полігоні проходять випробування ракетне озброєння, що передається флоту, зокрема, стратегічні комплекси балістичних і крилатих ракет, протикорабельні і зенітні ракети.