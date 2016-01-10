Ліга арабських держав звинуватила Іран в "провокаційних діях"

Зустріч, у рамках якої обговорюється різке погіршення відносин між Іраном і Саудівською Аравією, проходить на рівні міністрів закордонних справ країн-членів ЛАД, передає Бі-бі-сі. Ініціатором проведення екстреного засідання Ліги арабських держав став уряд Саудівської Аравії.

Читайте такожСаудівська Аравія пригрозила Ірану новими санкціямиСаудівське королівство розірвало дипломатичні відносини з Іраном після різких заяв Тегерана у зв'язку з стратою в Ер-Ріяді відомого шиїтського проповідника Німра аль-Німра.

Дізнавшись про страту проповідника, натовп демонстрантів у Тегерані напав на посольство Саудівської Аравії і влаштувала погром.

Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив, що Саудівську Аравію спіткає "божественна кара" за страту проповідника, якого він назвав мучеником, що діяв мирними методами.

Корпус вартових ісламської революції Ірану пообіцяв помститися Саудівській Аравії за страту Німра аль-Німра.

Слідом за Саудівською Аравією про розрив відносин з Іраном оголосили Бахрейн і Судан, Кувейт і Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ). "Ми рішуче засуджуємо напади на дипломатичні місії з боку Ірану і категорично відкидаємо іранську політику втручання в справи саудівського королівства і будь-якої іншої арабської держави", - заявив у Каїрі міністр закордонних справ ОАЕ шейх Абдулла бін Заєд аль-Нахайян.

"Ці напади ясно відображають політичний підхід Ірану щодо нашого арабського регіону, з його втручанням у справи регіональних держав, розпалюванням міжконфесійної ворожнечі і прагненням підірвати безпеку і стабільність", - сказав у своєму виступі міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр.