Йорданія і Оман засудили напад на посольство Саудівської Аравії в Ірані і його позицію в конфлікті

Зокрема, як повідомляє "Аль-Арабія", влада Йорданії викликала посла Ірану, щоб висловити засудження нападу на посольство Саудівської Аравії в Тегерані і "іранського втручання у внутрішні справи арабських держав".

Також посла Ірану попросили негайно донести цю позицію Йорданії до свого уряду.

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У свою чергу, як повідомляє канал, МЗС Оману в середу також "висловило глибокий жаль" щодо "неприйнятного" нападу на саудівську дипмісію в Ірані.

Влада султанату підкреслюює, що "необхідно знайти нові правила, які б забороняли будь-яку форму втручання у внутрішні справи інших країн".

Оман відомий своїми історично тісними зв'язками з Іраном, проте також є членом Ради співробітництва країн Перської затоки на чолі із Саудівською Аравією.

Нагадаємо, 3 січня Саудівська Аравія вирішила розірвати дипломатичні відносини з Іраном, а потім на знак солідарності з нею аналогічне рішення прийняли Бахрейн, Судан і Джібуті. ОАЕ і Кувейт знизили дипломатичні відносини з Іраном, обмежившись тим, що відкликали з цієї країни своїх послів.

Конфлікт арабських країн з Іраном виник після страти 2 січня в Саудівській Аравії 47 осіб, в тому числі богослова Німра аль-Німра, який був одним з лідерів шиїтської громади в цій країні. Це викликало акції протесту в країнах регіону (як в Ірані, так і з боку шиїтів в Саудівській Аравії, Бахрейні та Іраку). Зокрема, учасники акції в Тегерані влаштували погром в саудівському посольстві і підпалили його.

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