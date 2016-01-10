Обама запросив сирійського мігранта на своє останнє щорічне послання

55-річний сирієць, який з грудня 2015 року проживає в Детройті, займе на виступі місце в ложі першої леді Мішель Обами. Його запрошенням, як вважає видання USA Today, Барак Обама заявляє про свою опозицію спробам республіканської більшості в Конгресі уповільнити або зупинити потік біженців в країну, передає Lenta.ru.

Читайте такожУ США різко зросла кількість злочинів проти мусульманРіфаї Хамо став відомий в грудні, коли про нього написав популярний блог Humans of New York. Сирійський вчений втік з рідної країни в 2013 році, після того, як бомба зруйнувала його будинок, убивши його дружину, дочку і п'ять інших родичів. Вже у Туреччині у Ріфаї Хамо був діагностований рак шлунка. Після двох років очікування сирієць отримав статус біженця в США і оселився в Детройті.

Дізнавшись про долю Ріфаї Хамо, президент США зазначив, що його стійкість надихає, а актор Едвард Нортон організував збір коштів для біженця, у результаті якого вдалося залучити майже $400 тис.

Вчинок Барака Обами контрастує з численними недавніми заявами представників партії республіканців. У листопаді палата представників прийняла законопроект, що припиняє програмидопомоги біженцям з Сирії та Іраку. Барак Обама у свою чергу пообіцяв накласти на нього вето.

Крім того, губернатори 31 штату виступили з протестом проти розміщення на їхній території біженців з Близького Сходу. На думку незадоволених, разом з мігрантами в країну можуть потрапити терористи "Ісламської держави". Всього з 2011 року США взяли близько 1500 біженців з Сирії. Прес-секретар Білого дому Джошуа Ернест у вересні заявляв про плани прийняти в країну в 2016 році не менше 10 тис. сирійців.