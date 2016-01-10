Влада Ірану має намір брати участь у вирішенні конфлікту в Сирії

Про це заявив спеціальний посланник ООН по Сирії Стеффан де Містура за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Ірану Джавадом Зарифом, передає kommersant.ru з посиланням на Reuters.

Крім цього, Стеффан де Містура додав, що минулого тижня здійснив візит в Ер-Ріяд, в ході якого влада Саудівської Аравії також пообіцяла, що розрив дипломатичних відносин з Іраном не вплине на їх зусилля з врегулювання сирійського конфлікту.

Читайте такожСаудівська Аравія пригрозила Ірану новими санкціямиВперше з моменту початку конфлікту між Тегераном і Ер-Ріядом через страту шиїтського проповідника Німра ан-Німра влада Ірану вжила заходів з деескалації конфлікту. Керівництво країни фактично самоусунулося від нападів протестувальників на посольство Саудівської Аравії в Тегерані і консульство в Мешхеді, після яких Ер-Ріяд розірвав дипломатичні відносини з Тегераном.

Глава МВС Ірану Абдолреза Рахмані-Фазлі засудив напад на диппредставництва Саудівської Аравії і звільнив заступника генерал-губернатора Тегерана, який не запобіг їм, «не виконавши вчасно свої обов'язки». Разом з тим влада Ірану оголосила про початок у зв'язку з інцидентом повномасштабного розслідування.