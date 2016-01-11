Путін назвав головну помилку у стосунках РФ з НАТО за останні чверть століття

Недостатньо чітку позицію Москви у цьому питанні президент Росії Володимир Путін назвав головною помилкою останньої чверті століття у відносинах із Заходом і НАТО.

Про це Путін заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild, який цитує Lenta.ru.

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«Звичайно, ми самі в цьому винні, що там говорити, тут нікого звинувачувати», — зауважив Путін, говорячи про ті помилки, які зробила Росія у відносинах із зовнішнім світом за останні 25 років.

Він нагадав, які проблеми виникли всередині РФ після розпаду Радянського союзу: скорочення промислового виробництва, розвал соціальної системи, сепаратизм і «очевидна атака міжнародного тероризму».