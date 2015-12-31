Путін затвердив оновлену стратегію нацбезпеки РФ: Україна в ній - "довгострокове вогнище нестабільності"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це йдеться в затвердженій президентом Росії Володимиром Путіним оновленій стратегії національної безпеки Росії.

«Глибока соціально-економічна криза перетворює Україну на довгостроковий осередок нестабільності в Європі і безпосередньо біля кордонів Росії», - йдеться в документі.

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У документі не згадується про анексію Криму і вторгнення на Донбас, однак стверджується, що на тлі «зміцнення в Україні вкрай правої націоналістичної ідеології» відбувається «цілеспрямоване формування у населення образу ворога в особі Росії».

Крім того, стверджується, що позиція Заходу, яка «спрямована на протидію інтеграційним процесам і створення вогнищ напруженості в Євразійському регіоні, негативно впливає на російські інтереси».

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При цьому в документі стверджується, що підтримка США і Європейським Союзом «антиконституційного перевороту в Україні призвели до глибокого розколу в українському суспільстві та виникнення збройного конфлікту».

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Росія постачає терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії Євросоюз, США, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн запровадили санкції проти Росії.

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Захід вимагає від РФ виконання Мінських домовленостей, головні з яких – припинення вогню, виведення військ з окупованих територій Донецької й Луганської областей, передача полонених, повернення Україні контролю над ділянкою українсько-російського кордону на Донбасі.