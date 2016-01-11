У США вручили "Золотий глобус" за кращий фільм

Головний приз дістався картині "Легенда Х'ю Гласса" в номінації "Кращий драматичний фільм", передає Росбалт за інформацією The New York Times.

Виконавець головної ролі Леонардо Ді Капріо, який зіграв першопрохідника Х'ю Гласса, нагороджений за кращу чоловічу роль і, на думку критиків наблизився до отримання заповітного "Оскара".

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Це вже третій "Золотий глобус" у його скарбничці після нагороди за ролі у фільмі "Авіатор" (кращий драматичний актор) і "Вовк з Уолл-стріт" (кращий комедійний актор).

Таким чином, режисер фільму Алехандро Гонсалес Іньярріту за всіма статтями випередив своїх конкурентів Тодда Хайнса ("Керол"), Томас Маккарті ("У центрі уваги"), Джорджа Міллера ("Божевільний Макс: дорога люті") і Рідлі Скотта ("Марсіанин").

Тим не менш "Марсіанинові" вдалося завоювати пальму першості в категорії комедій і мюзиклів, а виконавець головної ролі в цій картині Метт Деймон також визнаний кращим актором.

73-я церемонія вручення кінопремії пройшла в готелі "Беверлі Хілтон готель". Ведучим заходу в четвертий раз став британський комік Ріки Джервейз.