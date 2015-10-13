Леонардо Ді Капріо має намір зняти фільм про "Дизельний скандал" навколо Volkswagen

Кінокомпанія Paramount Pictures та студія Appian Way, яка належить актора Леонардо Ді Капріо, придбали права на екранізацію книги американського журналіста Джека Евінга (Jack Ewing), присвяченій скандалу навколо автоконцерну Volkswagen, повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Hollywood Reporter.

Про акторський склад та режисера кінострічки не повідомляється.

"Робота над книгою, робоча назва якої "Надто великий, щоб помилитися", ще не завершена. До її основи покладено незалежне розслідування порушень найбільшого в Європі німецького автовиробника", - говориться у повідомленні.

Зазначається, що Ді Капріо — прихильник захисту навколишнього середовища. Фонд актора не раз жертвував мільйони доларів на поліпшення екологічної ситуації в світі.

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Причиною скандалу, який зіпсував репутацію автомобільної компанії, стала підробка результатів тестування на викиди шкідливих газів до атмосфери за допомогою встановленого на автомобілі програмного забезпечення. Пристрій включав екологічний режим під час перевірки на вміст шкідливих речовин у вихлопних газах і відключав його за умов звичайної експлуатації. В результаті реальні показники були занижені в десятки разів. Зазначалося, що Volkswagen почне власне розслідування, щоб з'ясувати, які конкретно працівники відповідали за програмування дизельних двигунів на момент випробувань і хто міг фальсифікувати результати тестів.

7 жовтняновий генеральний директор Volkswagen Маттіас Мюллер (Matthias Mueller) повідомив, що відкликання з ринку автомобілів німецького автоконцерну з програмним забезпеченням, яке маніпулює даними про викиди вихлопних газів, швидше за все, почнеться в січні 2016 року. За його словами, всі порушення в автомобілях будуть усунені до кінця наступного року.

23 вересня голова правління Volkswagen Мартін Вінтеркорн (Martin Winterkorn) покинув свій пост. Глава компанії оголосив про свою відставку після минулого в Вольфсбурзі засідання керівництва концерну. Новим главою найбільшого в Європі автоконцерну став гендиректор Porsche Маттіас Мюллер.

21 вересня Volkswagen призупинив продаж в США деяких моделей автомобілів з дизельним двигуном. Влада Сполучених Штатів зобов'язала концерн відкликати майже 500 тисяч машин марок Volkswagen та Audi, проданих в країні у 2009-2015 роках.